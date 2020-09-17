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Яна Кошкина сбросила бюстгальтер на отдыхе 

Рамблер 2 часа назад
Актриса и телеведущая Яна Кошкина поделилась горячим снимком в своем аккаунте Instagram. Девушка опубликовала фотографию, на которой опирается на бортик бассейна. При этом на Кошкиной из одежды только красные плавки, бюстгалтер она предпочла скинуть.
@yana_koshkina_official
Предполагаемая пассия Харламова продемонстрировала точеную фигуру.

"Ох уж эти пОпарации",

— подписала она снимок.

"Избушка, избушка. Повернись к лесу задом, а ко мне передом",

— написали ей в комментариях.
Среди прочего, один из фанатов даже предложил Яне выйти замуж.
Ранее "Рамблер" писал, что Бородина ответила на слухи о романе с Орловой.
Звёзды , Видео , Яна Кошкина
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