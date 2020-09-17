Яна Кошкина сбросила бюстгальтер на отдыхе 

Актриса и телеведущая Яна Кошкина поделилась горячим снимком в своем аккаунте Instagram. Девушка опубликовала фотографию, на которой опирается на бортик бассейна. При этом на Кошкиной из одежды только красные плавки, бюстгалтер она предпочла скинуть.
@yana_koshkina_official
Предполагаемая пассия Харламова продемонстрировала точеную фигуру.
"Ох уж эти пОпарации",
— подписала она снимок.
"Избушка, избушка. Повернись к лесу задом, а ко мне передом",
— написали ей в комментариях.
Среди прочего, один из фанатов даже предложил Яне выйти замуж.
Ранее "Рамблер" писал, что Бородина ответила на слухи о романе с Орловой.