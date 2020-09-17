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Полежайкин из «Папиных дочек» пересел в инвалидное кресло 

Стелла Шмель 2 часа назад
Актер Михаил Казаков, сыгравший Полежайкина в российском семейном сериале "Папины дочки", находится на реабилитации после падения с высоты.
Еще в начале июля артист оступился и упал с 12 метров. Это произошло во время съемок. Он передвигается исключительно в инвалидном кресле и посещает реабилитационные занятия.
@kazakovfly
О своем состоянии Казаков говорит с долей надежды. Он хочет как можно быстрее начать ходить, разминает те места, которые приходится восстанавливать, сообщает "Комсомольская правда".
После падения артисту пришлось наложить аж 60 швов, а в ноги вставили пластины.
Ранее "Рамблер" писал, что стал известен размер состояния юного сына Петросяна.
Звёзды , Видео , Михаил Казаков , Комсомольская правда
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