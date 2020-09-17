Актер Михаил Казаков , сыгравший Полежайкина в российском семейном сериале "Папины дочки", находится на реабилитации после падения с высоты.

Еще в начале июля артист оступился и упал с 12 метров. Это произошло во время съемок. Он передвигается исключительно в инвалидном кресле и посещает реабилитационные занятия.

@kazakovfly

О своем состоянии Казаков говорит с долей надежды. Он хочет как можно быстрее начать ходить, разминает те места, которые приходится восстанавливать, сообщает "Комсомольская правда".

После падения артисту пришлось наложить аж 60 швов, а в ноги вставили пластины.