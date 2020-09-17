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Директор Моисеева высказался о его бедности 

Стелла Шмель 1 час назад
Директор музыканта Бориса Моисеева Сергей Горох прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что певец находится в бедственном положении и не может самостоятельно встать с кровати. По словам представителя артиста, Моисеев живет в совершенно обычном для себя ритме и в посторонней помощи не нуждается.
Также он рассказал, что артист получает от государства пенсию в размере 55 тысяч рублей, которая складывается из двух частей: базовая в 25 тысяч рублей и "московская надбавка" в 30 тысяч рублей за звание.
Кроме того, артист получает авторские отчисления и грамотно распоряжается деньгами. По словам Гороха, артист не бедствует.
Ранее "Рамблер" писал, что в Сети появилась информация о том, что парализованному Моисееву не хватает денег на еду.
Звёзды , Видео , Борис Моисеев
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