Директор Моисеева высказался о его бедности 

Директор музыканта Бориса Моисеева Сергей Горох прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что певец находится в бедственном положении и не может самостоятельно встать с кровати. По словам представителя артиста, Моисеев живет в совершенно обычном для себя ритме и в посторонней помощи не нуждается.

Также он рассказал, что артист получает от государства пенсию в размере 55 тысяч рублей, которая складывается из двух частей: базовая в 25 тысяч рублей и "московская надбавка" в 30 тысяч рублей за звание.

Кроме того, артист получает авторские отчисления и грамотно распоряжается деньгами. По словам Гороха, артист не бедствует.