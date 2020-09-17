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Обвиняемый в изнасиловании Эмили Ратаковски фотограф выступил с заявлением 

Рамблер 1 час назад
Якобы изнасиловавший Ратаковски ответил на обвинения
Фото: @emrata
Американский фотограф Джонатан Ледер, которого актриса и модель Эмили Ратаковски обвинила в изнасиловании, выступил с заявлением.
Он сказал, что слова супермодели звучат "по-детски" и ее обвинения совершенно несостоятельны.

"Мне жаль, что она находится на том этапе карьеры, когда ей приходится прибегать к подобной тактике, чтобы привлечь внимание прессы и общественности. Ей должно быть стыдно",

— приводит слова Ледера издание New York Magazine.
Напомним, на днях Ратаковски заявила, что некогда в прошлом Ледер позвал ее на съемку, где уговорил раздеться, а затем начал домогаться. В какой-то момент, по словам модели, его пальцы оказались внутри нее и Ратаковски пришлось с силой сжать его руку.
Фотограф уверен, что обвинения в изнасиловании — это месть модели за то, что тот выпустил книгу с фотографиями, в числе прочих на страницах можно найти и снимки обнаженной Эмили Ратаковски. Сама модель считает, что фотограф не имел права публиковать эти кадры, так как она не давала согласия на это.
Ранее "Рамблер" писал, что Ратаковски откровенно рассказала о пережитом насилии.
Женский форум
Звёзды , Джонатан Ледер
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