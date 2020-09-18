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Челобанов рассказал, как изменил жене с Пугачевой 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Челобанов рассказал, как изменил жене с Пугачевой
Фото: РИА Новости
Композитор и певец Сергей Челобанов рассказал о романе с Аллой Пугачевой. Об этом он сообщил в студии программы "Судьба человека".
Челобанов рассказал, что они познакомились в ночь с 1990 на 1991 год. Тогда Пугачева пригласила его к себе в квартиру.

«Я не ожидал ничего такого. Где Пугачева и где я. Мои имидж создала она. Вот эту всю прическу, стиль того времени»

Певец и композитор признался, что был женат, когда проснулся с утра в губной помаде. Сначала его общение с Пугачевой было ограничено работой, а потом начались отношения. Челобанов отметил, что с теплыми чувствами вспоминает этот роман.

«Мы выпивали, закусывали. Даже потом танцевали. А что дальше — я плохо помню. Я подумал, а чего робеть то. Пусть робеют маленькие девочки. Наутро проснулся в губной помаде. Она осталась после танца, видимо. Я не могу понять, в какой момент мы поняли, что хотим быть вместе»

Ранее "Рамблер" сообщал, что Пугачеву и Галкина осудили за провокационный ролик.
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Женский форум 1
Звёзды , Сергей Челобанов , Алла Пугачева
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