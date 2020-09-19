«Я любовник Галкина»

Дмитрий Шепелев в интервью Peopletalkрассказал о самых нелепых слухах, которые часто становятся достоянием общественности.
Шоумен редко рассказывает о личной жизни после отношений с певицей Жанной Фриске. Дмитрий никогда особо не комментировал и даже тщательно скрывал свои романы. Избежать слухов и домыслов, разумеется, невозможно, но Шепелев признается, что не следит за тем, что о нем пишут.
Правда, совершенно не быть в курсе сплетен о себе звезде, конечно, не удается: иногда коллеги и приятели рассказывают Дмитрию «последние новости». Реагировать на них Шепелев не считает нужным, но признает, что большинство из них просто абсурдны.
Об одной из самых нелепых сплетен Шепелев узнал от Аллы Пугачевой:
Что я любовник Максима Галкина. А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна! Представьте степень моей растерянности.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Челобанов рассказал, как изменил жене с Пугачевой.