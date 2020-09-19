«Я любовник Галкина»

Дмитрий Шепелев в интервью Peopletalk рассказал о самых нелепых слухах, которые часто становятся достоянием общественности.

Шоумен редко рассказывает о личной жизни после отношений с певицей Жанной Фриске . Дмитрий никогда особо не комментировал и даже тщательно скрывал свои романы. Избежать слухов и домыслов, разумеется, невозможно, но Шепелев признается, что не следит за тем, что о нем пишут.

Правда, совершенно не быть в курсе сплетен о себе звезде, конечно, не удается: иногда коллеги и приятели рассказывают Дмитрию «последние новости». Реагировать на них Шепелев не считает нужным, но признает, что большинство из них просто абсурдны.

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