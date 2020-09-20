Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

У Джигурды подозревают расстройство личности

Мира Маркина
3 часа назад
У Никиты Джигурды заподозрили расстройство личности после того, как он со скандалом покинул студию программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
"Психопат всегда прав"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам врача-психиатра, актер ведет себя демонстративно и игнорирует мнение окружающих. Специалист уверен, - такое поведение нельзя считать нормальным.
"Психопат всегда прав",
- заключил медик.
Эксперт предположил, что у звезды может быть пограничное расстройство личности:
"Всегда очень зыбкая грань между эпатажем и заболеванием".
Психиатр напомнил, что Джигурда уже имел опыт госпитализации в психиатрическую клинику и посоветовал ему пройти обследование.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Джигурда назвал сумму, на которую живет месяц.
Звёзды,Никита Джигурда,НТВ,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители