"Психопат всегда прав",

У Никиты Джигурды
заподозрили расстройство личности после того, как он со скандалом покинул студию программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
По словам врача-психиатра, актер ведет себя демонстративно и игнорирует мнение окружающих. Специалист уверен, - такое поведение нельзя считать нормальным.
Эксперт предположил, что у звезды может быть пограничное расстройство личности:
"Всегда очень зыбкая грань между эпатажем и заболеванием".
Психиатр напомнил, что Джигурда уже имел опыт госпитализации в психиатрическую клинику и посоветовал ему пройти обследование.