Никиты Джигурды заподозрили расстройство личности после того, как он со скандалом покинул студию программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

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По словам врача-психиатра, актер ведет себя демонстративно и игнорирует мнение окружающих. Специалист уверен, - такое поведение нельзя считать нормальным.

"Психопат всегда прав",

- заключил медик.

Эксперт предположил, что у звезды может быть пограничное расстройство личности:

"Всегда очень зыбкая грань между эпатажем и заболеванием".