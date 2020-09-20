«Волочкова поехала аниматором в Турцию»

По словам самой балерины, она отдыхала на курорте со своим возлюбленным. Однако Борисова заявила, что это совсем не так:

«Анастасия поехала аниматором в Турцию, потому что ей на халяву разрешили покормиться за общим столом. Ей совершенно наплевать, пошел ее ребенок в школу или не пошел. Она год сидела дома. И тут ей предложили Турцию. Все включено: алкоголь, креветки, шпинат. Она естественно рванула туда».

Сама Волочкова тем временем пытается через суд получить от Борисовой компенсацию за свое поруганное имя. Телеведущая не впервые нелестно высказывается о балерине. При этом Борисова уверяет, что больше 50 тысяч рублей Анастасия не получит.