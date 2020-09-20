На днях певица и телеведущая встретились для того, чтобы выяснить "как добиться щедрости от мужчины" и когда — до или после секса — нужно просить у мужчины подарки. Об этом сама Семенович рассказала в своем Instagram.

Миро крайне удивилась тому, что звезды пытаются найти ответ на данный вопрос:

"Поняла бы, если б этот философский вопрос обсудили 18-летние девочки-эскортницы из Перми, но самый ржач в том, что об этом спорят две старые тётки — Анна Семенович и Юлька многодетная мать Барановская.

Тётки, вы серьёзно? Вы себя хорошо чувствуете? Перепады настроения, потливость, нервозность и месячные уже прошли и вам захотелось почесать языками на лавочке?

Семенович, нужно отдать должное её порядочности, предпочитает пост-оплату. Барановская с ней спорит — лучше до. Я же смотрю на обеих старых кошёлок и думаю, будь я мужчиной, не то что подарочек, но и на секс бы с ними не согласилась.

Даже с приставленным к виску пистолетом".

По мнению блогера, несмотря на свой возраст, Семенович и Барановская не могут похвастаться высоким IQ:

"Сорок лет — ума нет. И адекватностью тоже не пахнет.

Подарочек за секс — вот чем заняты мысли в этих головках-картофелинах".

Далее блогер упомянула Анну Седокову , которая не так давно вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму:

"Короче, тётки, не забивайте себе голову отвлечёнными разговорами про половую жизнь! Секс-экспресс давно уже скрылся за горизонтом вашей станции Неликвид-товарная. Лучше берите пример с Анечки Седоковой, которая в 19-й раз вышла замуж.

Нашла себе дурачка, быстренько изобразила искреннюю любовь, женила, а скоро в 121-й раз родит.