Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

«Сорок лет — ума нет. И адекватностью не пахнет»: Миро осудила Семенович и Барановскую 

Мира Маркина 3 часа назад
«Подарок за секс — вот чем заняты мысли в картофелинах»
Фото: @ann_semenovich
Скандально известный светский хроникер Лена Миро нелестно высказалась в адрес Анны Семенович и Юлии Барановской.
На днях певица и телеведущая встретились для того, чтобы выяснить "как добиться щедрости от мужчины" и когда — до или после секса — нужно просить у мужчины подарки. Об этом сама Семенович рассказала в своем Instagram.
Миро крайне удивилась тому, что звезды пытаются найти ответ на данный вопрос:

"Поняла бы, если б этот философский вопрос обсудили 18-летние девочки-эскортницы из Перми, но самый ржач в том, что об этом спорят две старые тётки — Анна Семенович и Юлька многодетная мать Барановская.

Тётки, вы серьёзно? Вы себя хорошо чувствуете? Перепады настроения, потливость, нервозность и месячные уже прошли и вам захотелось почесать языками на лавочке?

Семенович, нужно отдать должное её порядочности, предпочитает пост-оплату. Барановская с ней спорит — лучше до. Я же смотрю на обеих старых кошёлок и думаю, будь я мужчиной, не то что подарочек, но и на секс бы с ними не согласилась.

Даже с приставленным к виску пистолетом".

По мнению блогера, несмотря на свой возраст, Семенович и Барановская не могут похвастаться высоким IQ:

"Сорок лет — ума нет. И адекватностью тоже не пахнет.

Подарочек за секс — вот чем заняты мысли в этих головках-картофелинах".

Далее блогер упомянула Анну Седокову, которая не так давно вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму:

"Короче, тётки, не забивайте себе голову отвлечёнными разговорами про половую жизнь! Секс-экспресс давно уже скрылся за горизонтом вашей станции Неликвид-товарная. Лучше берите пример с Анечки Седоковой, которая в 19-й раз вышла замуж.

Нашла себе дурачка, быстренько изобразила искреннюю любовь, женила, а скоро в 121-й раз родит.

Потом разведётся и, вместо подарочков, которые обычно носят в ломбард чмошницы после того, как их послали, будет снова жить на баскетбольные алименты".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Миро раскритиковала Молочникова за появление на "Кинотавре".
Женский форум 53
Звёзды , Анна Седокова , Юлия Барановская , Лена Миро , Анна Семенович
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы растения, которые должны быть в доме
Названы растения, которые должны быть в доме
Как понять, что у женщины давно не было мужчины
Как понять, что у женщины давно не было мужчины
«Дьявольская красавица»
«Дьявольская красавица»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Как вернуть белой обуви идеальный вид за пару минут
04:13
Как вернуть белой обуви идеальный вид за пару минут
Дом и сад
Раскрыт секрет молодости японских женщин
02:09
Раскрыт секрет молодости японских женщин
Красота
Россиянам объяснили, как правильно покупать молоко
02:44
Россиянам объяснили, как правильно покупать молоко
Еда
Названы самые популярные имена для детей
00:38
Названы самые популярные имена для детей
Дети
Названы растения, которые должны быть в доме
06:10
Названы растения, которые должны быть в доме
Дом и сад
Стало известно, как выглядит взрослый сын Заворотнюк
03:46
Стало известно, как выглядит взрослый сын Заворотнюк
Дети Звёзды
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
04:02
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
Еда Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение