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«Серега постарел уже, какая любовь?»: Поргина высказалась об измене Тарзана 

Мира Маркина 1 час назад
«Хватит с голой попкой по сцене бегать»
Фото: @tarzan___official
Вдова Николая Караченцова, 71-летняя Людмила Поргина высказалась об измене Тарзана Наташе Королевой.
Актриса убеждена, что Сергею Глушко пора найти более серьезную работу, иначе молодые девушки не оставят его в покое:

«Тарзану другую профессию пора выбирать. Хватит с голой попкой по сцене бегать. Как же его сыночек всю эту ситуацию переживает?»,

— задалась вопросом актриса в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.
По мнению Поргиной, Тарзан неспроста признался в измене. Актриса считает, что стриптизер решил заработать на скандальной истории:

«Все это смешно. Смешно, что к нему незнакомка приезжает в дом. Такой плохой театр. Мне кажется, это проплаченный пиар. Серега постарел уже, какая любовь, какие чувства?».

Не так давно Глушко публично признался, что изменил Королевой с молодой актрисой Анастасией Шульженко:

«Да, это сделал я. Отвечать за это буду перед богом и своей женой. Больше ни перед кем отчитываться не собираюсь. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне богом».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что любовница Тарзана отреагировала на заявление звезды.
Женский форум 2
Звёзды , Людмила Поргина , Анастасия Шульженко , Николай Караченцов , Наташа Королева , Сергей Глушко , НТВ
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