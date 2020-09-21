Вдова Николая Караченцова, 71-летняя Людмила Поргина высказалась об измене Тарзана Наташе Королевой.
Актриса убеждена, что Сергею Глушко пора найти более серьезную работу, иначе молодые девушки не оставят его в покое:
«Тарзану другую профессию пора выбирать. Хватит с голой попкой по сцене бегать. Как же его сыночек всю эту ситуацию переживает?»,
— задалась вопросом актриса в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.
По мнению Поргиной, Тарзан неспроста признался в измене. Актриса считает, что стриптизер решил заработать на скандальной истории:
«Все это смешно. Смешно, что к нему незнакомка приезжает в дом. Такой плохой театр. Мне кажется, это проплаченный пиар. Серега постарел уже, какая любовь, какие чувства?».
Не так давно Глушко публично признался, что изменил Королевой с молодой актрисой Анастасией Шульженко:
«Да, это сделал я. Отвечать за это буду перед богом и своей женой. Больше ни перед кем отчитываться не собираюсь. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне богом».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что любовница Тарзана отреагировала на заявление звезды.