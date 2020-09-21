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Фанаты Валерии обнаружили оптическую иллюзию на фото певицы 

Мира Маркина 3 часа назад
Фанатов Валерии озадачила оптическая иллюзия на фото
Фото: @valeriya
Поклонники Валерии обнаружили оптическую иллюзию на фото певицы.
На днях в своем Instagram артистка опубликовала совместный кадр вместе с Иосифом Пригожиным и его двумя дочерьми от первого брака.
@valeriya
Фанаты звезды заметили, что на снимке совершенно не видно второй ноги Валерии:

"В упор не вижу вторую ногу Валерии",

"Валерия, а где у Вас вторая нога?",

"Куда подевалась вторая нога Валерии?",

"А нога одна?".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Валерия рассказала о своей версии смерти Легкоступовой.
Звёзды , Иосиф Пригожин
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