Фанатов Валерии озадачила оптическая иллюзия на фото

Поклонники Валерии обнаружили оптическую иллюзию на фото певицы.
На днях в своем Instagram артистка опубликовала совместный кадр вместе с Иосифом Пригожиным и его двумя дочерьми от первого брака.
@valeriya
Фанаты звезды заметили, что на снимке совершенно не видно второй ноги Валерии:
"В упор не вижу вторую ногу Валерии",
"Валерия, а где у Вас вторая нога?",
"Куда подевалась вторая нога Валерии?",
"А нога одна?".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Валерия рассказала о своей версии смерти Легкоступовой.