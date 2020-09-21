Фанатов Валерии озадачила оптическая иллюзия на фото

Все новости на карте

Поклонники Валерии обнаружили оптическую иллюзию на фото певицы.

На днях в своем Instagram артистка опубликовала совместный кадр вместе с Иосифом Пригожиным и его двумя дочерьми от первого брака.

@valeriya

Фанаты звезды заметили, что на снимке совершенно не видно второй ноги Валерии:

"В упор не вижу вторую ногу Валерии",

"Валерия, а где у Вас вторая нога?",

"Куда подевалась вторая нога Валерии?",