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СМИ: Леонид Агутин изменил Анжелике Варум с незнакомкой на «Кинотавре» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Леонид Агутин изменил Варум
Фото: РИА Новости
В СМИ вновь появились слухи о неверности артиста Леонида Агутина. Об этом сообщает издание «Экспресс газета».
На «Кинотавре» Агутина застали в объятиях незнакомки. Окружающие уверены, что он вновь изменил супруге. Известно, что девушку зовут Марина. Леонид познакомился с ней во время одной из вечеринок фестиваля. Очевидцы утверждают, что из ресторана он ушел в компании той самой брюнетки, а затем провел с ней ночь в отеле.
Напомним, что в 2011 году в Юрмале на «Новой волне» музыкант перебрал со спиртными напитками, и папарацци запечатлели его в тот момент, когда он страстно целовался с неизвестной женщиной. Агутину и Варум удалось помириться только спустя некоторое время.
Пока неизвестно, как Анжелика Варум отреагировала на слухи о новой измене супруга. Ранее артистка дала понять окружающим свое отношение к прошлым похождениям Агутина. Певица отметила, что «простой обмен жидкостями» нельзя назвать изменой, поскольку мужчина по-настоящему любит ту, кому всю жизнь посвящает стихи.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Петросян раскрыл причину развода со Степаненко.
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Звёзды , Леонид Агутин , Анжелика Варум
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