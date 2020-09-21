Леонид Агутин изменил Варум

В СМИ вновь появились слухи о неверности артиста Леонида Агутина . Об этом сообщает издание «Экспресс газета».

На «Кинотавре» Агутина застали в объятиях незнакомки. Окружающие уверены, что он вновь изменил супруге. Известно, что девушку зовут Марина. Леонид познакомился с ней во время одной из вечеринок фестиваля. Очевидцы утверждают, что из ресторана он ушел в компании той самой брюнетки, а затем провел с ней ночь в отеле.

Напомним, что в 2011 году в Юрмале на «Новой волне» музыкант перебрал со спиртными напитками, и папарацци запечатлели его в тот момент, когда он страстно целовался с неизвестной женщиной. Агутину и Варум удалось помириться только спустя некоторое время.

Пока неизвестно, как Анжелика Варум отреагировала на слухи о новой измене супруга. Ранее артистка дала понять окружающим свое отношение к прошлым похождениям Агутина. Певица отметила, что «простой обмен жидкостями» нельзя назвать изменой, поскольку мужчина по-настоящему любит ту, кому всю жизнь посвящает стихи.