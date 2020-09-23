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«Буду хорошим отцом»: Дава попытался вымолить прощение у Бузовой 

Мира Маркина 42 минуты назад
Дава попытался вымолить прощение у Бузовой
Фото: depositphotos.com
Бойфренд Ольги Бузовой блогер Давид Манукян попытался вымолить прощения у звезды.
Не так давно в Сети обнародовали видео случайного прохожего, на котором слышно, как кричит девушка, голос которой очень напоминает голос Бузовой. Кроме того, на видео запечатлен мужчина, похожий на Даву.
Вдобавок к этому певица удалила все общий фотографии с возлюбленным в социальных сетях и прекратила выкладывать Stories с избранником.
Манукян попытался попросить прощения у Ольги, записав видео о красоте возлюбленной. Однако Бузова никак не отреагировала.
Тогда блогер заговорил о серьезных намерениях на жизнь. В своем Instagram Манукян рассказал, что хочет стать отцом:

«Я искренне понял, что очень хочу детей, осознанно, очень хочу дочку, такую папину принцессу. Я понял, что буду хорошим отцом, обещаю. Это осознанное чувство».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал. отом, что Бузова обрадовала фанатов воссоединением с Манукяном.
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Женский форум
Звёзды , Давид Манукян
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