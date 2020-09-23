Дава попытался вымолить прощение у Бузовой

Бойфренд Ольги Бузовой блогер Давид Манукян попытался вымолить прощения у звезды.

Не так давно в Сети обнародовали видео случайного прохожего, на котором слышно, как кричит девушка, голос которой очень напоминает голос Бузовой. Кроме того, на видео запечатлен мужчина, похожий на Даву.

Вдобавок к этому певица удалила все общий фотографии с возлюбленным в социальных сетях и прекратила выкладывать Stories с избранником.

Манукян попытался попросить прощения у Ольги, записав видео о красоте возлюбленной. Однако Бузова никак не отреагировала.

Тогда блогер заговорил о серьезных намерениях на жизнь. В своем Instagram Манукян рассказал, что хочет стать отцом: