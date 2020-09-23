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Королева рассказала о кризисе в семье и «получила» от фанатов 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Певица Наташа Королева написала в своем Instagram-аккаунте пост о кризисе в семейных отношениях. Так артистка презентовала свою новую песню.

"Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели", — написала Королева.

Однако в комментариях певицу и ее супруга Тарзана обвинили в том, что они придумали ситуацию с изменой ради пиара. По их мнению, так пара привлекла внимание к возвращению Королевой на сцену.

"Ну вот, теперь понятно, к чему эта движуха с изменами. Реклама новой песни", "Все ради пиара, все сами придумали! Как пошло! Грязно! Ничего святого", "Это не кризис, это разврат, аморальный, постыдный! Они всегда в этом жили, какой кризис? Не поддерживайте эту грязь!", "Позор Тарзану, даже если это пиар!Слишком низкая проба!" — возмутились подписчики Королевой.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Наташа Королева прокомментировала скандал с изменой и ограблением.
Женский форум 6
Звёзды , Видео , Наташа Королева
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