"Ну вот, теперь понятно, к чему эта движуха с изменами. Реклама новой песни", "Все ради пиара, все сами придумали! Как пошло! Грязно! Ничего святого", "Это не кризис, это разврат, аморальный, постыдный! Они всегда в этом жили, какой кризис? Не поддерживайте эту грязь!", "Позор Тарзану, даже если это пиар!Слишком низкая проба!" — возмутились подписчики Королевой.