Певица Наташа Королева написала в своем Instagram-аккаунте пост о кризисе в семейных отношениях. Так артистка презентовала свою новую песню.
"Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели", — написала Королева.
Однако в комментариях певицу и ее супруга Тарзана обвинили в том, что они придумали ситуацию с изменой ради пиара. По их мнению, так пара привлекла внимание к возвращению Королевой на сцену.
"Ну вот, теперь понятно, к чему эта движуха с изменами. Реклама новой песни", "Все ради пиара, все сами придумали! Как пошло! Грязно! Ничего святого", "Это не кризис, это разврат, аморальный, постыдный! Они всегда в этом жили, какой кризис? Не поддерживайте эту грязь!", "Позор Тарзану, даже если это пиар!Слишком низкая проба!" — возмутились подписчики Королевой.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Наташа Королева прокомментировала скандал с изменой и ограблением.