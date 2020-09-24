Стало известно о последних днях Войнаровского 

24 сентября на 75-м году жизни после продолжительной болезни умер народный артист России Вячеслав Войнаровский . Артист шоу «Кривое зеркало» Михаил Смирнов рассказал о его последних днях на радиостанции «Говорит Москва».

В последнее время состояние Войнаровского сильно ухудшилось. Смирнов рассказал, что выступать с ними он стал все реже, и мог только сидеть. Он также отметил, что несмотря на болезнь, Войнаровскому удавалось сохранять чувство юмора и даже шутить по поводу своего состояния.

Помимо карьеры оперного певца, артист снимался в кино и участвовал в съемках телепередачи «Кривое зеркало».