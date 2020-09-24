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Стало известно о последних днях Войнаровского 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Стало известно о последних днях Войнаровского
Фото: РИА Новости
24 сентября на 75-м году жизни после продолжительной болезни умер народный артист России Вячеслав Войнаровский. Артист шоу «Кривое зеркало» Михаил Смирнов рассказал о его последних днях на радиостанции «Говорит Москва».
В последнее время состояние Войнаровского сильно ухудшилось. Смирнов рассказал, что выступать с ними он стал все реже, и мог только сидеть. Он также отметил, что несмотря на болезнь, Войнаровскому удавалось сохранять чувство юмора и даже шутить по поводу своего состояния.
Помимо карьеры оперного певца, артист снимался в кино и участвовал в съемках телепередачи «Кривое зеркало».
Ранее «Рамблер» писал о том, что смертельно больная Мирослава Дума ушла из соцсетей.
Звёзды , Михаил Смирнов , Вячеслав Войнаровский , Радиостанция "Говорит Москва"
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