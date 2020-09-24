Рудковская объяснила обращение сына к Путину

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала обращение сына к президенту России Владимиру Путину. Этим она поделилась с «Москва 24».
Рудковская объяснила, что ее сын Саша, известный в соцсетях как Гном Гномыч, принял решение обратиться к Путину после того, как в статье издания Starhit было написано о том, что он страдает синдромом Аспергера:
«Ребенок занимается профессионально спортом. Имеет сумасшедшие нагрузки, раз в два месяца проходит диспансеризацию. И для него было шоком, когда стали подходить дети и спрашивать у него о каких-то заболеваниях»
Гном Гномыч хотел лишь попросить защиты у главы государства от клеветы, подчеркнула продюсер. Она также добавила, что обратилась к адвокату Александру Добровинскому. Они работают над тем, чтобы в отношении Starhit было возбуждено уголовное дело.
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