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Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением 

Елена Красовская 10 часов назад
Смотрите видео и узнайте, что происходит в жизни Марии Сиротинской, дочери политика Ирины Хакамады. Мария родилась с синдромом Дауна, но это не помешало ей вырасти в активного интересного человека. Сейчас Марии уже 23 года, она не скрывается от общественности и делится с поклонниками деталями личной жизни. Девушка занимается спортом, увлекается танцами, работает моделью. Недавно Мария опубликовала фото, где она предстала в обновлённом виде, и фанаты позитивно отозвались об изменениях.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Фадеев заявил о смерти российского телевидения.
Звёзды , Видео , Дети , Ирина Хакамада
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