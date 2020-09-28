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Харламов раскрыл правду об отношениях с Асмус после развода 

Мира Маркина 3 часа назад
Гарик Харламов впервые рассказал об отношениях с экс-супругой Кристиной Асмус и прокомментировал слухи о любовнице.
Звезды объявили о разводе летом 2020 года. Харламов тут же переехал в другую квартиру, но продолжил приходить к Асмус, чтобы навестить дочку Анастасию. В этом году юморист отвел девочку в первый класс.
После развода Асмус полностью ушла в работу, в то время как Харламова стали все чаще замечать на вечеринках. Более того, появились слухи о его романе с телеведущей Яной Кошкиной, однако сам комик отрицает любовную связь с девушкой:

«Каждый день в Сети всплывают какие-то «новости» про мою любовницу, еще про что-то — это очень смешно».

Харламов также высказался об Асмус, заявив, что после разрыва им удалось сохранить нормальные отношения:

«У нас нет вражды, мы изначально решили, что все пройдет спокойно и по закону».

Комик считает, что из их жизни исчезли штампы "муж" и "жена", но в остальном все осталось по-прежнему. По словам Харламова, в данной ситуации очень важно сохранять связь, особенно когда вы воспитываете общего ребенка, сообщает People Talk.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что жена Павла Воли рассказала о состоянии Харламова после развода с Асмус.
Женский форум 6
Звёзды , Видео , Гарик Харламов , Яна Кошкина , Кристина Асмус
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