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Ефремов рассказал о наркозависимости 

Анастасия Иванова 1 час назад
Ефремов рассказал о наркозависимости
Фото: globallookpress.com
Никита Ефремов стал гостем программы «Честный развод». В беседе с ведущей Агатой Муцениеце он раскрыл неожиданные детали своей жизни.
Экс-супруга Павла Прилучного спросила гостя, была ли у него наркозависимость. Артист ответил, что «зависимость, может быть, была». Тем не менее, он не считает ее причиной жизненных проблем, с которыми Никите приходилось сталкиваться. Скорее наоборот, Ефремов уверен в том, что запрещенные препараты и алкоголь помогали ему справляться с трудностями.

«Они являлись в какой-то момент в моей жизни… Бытует общее мнение, что проблема в этом. На самом деле, алкоголь и наркотики — решение проблемы. Мне изначально плохо, и этим я решаю проблемы»,

— поделился Никита.
При этом он отметил, что выйти из порочного круга можно, лишь признав наличие зависимости. А потом нужно отказаться от вредных способов добиваться временного облегчения, что возможно только через боль и рост.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Кудрявцева рассказала об издевательствах Шепелева над Фриске.
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Звёзды , Никита Ефремов , Агата Муцениеце
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