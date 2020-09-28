Ефремов рассказал о наркозависимости 

Экс-супруга Павла Прилучного спросила гостя, была ли у него наркозависимость. Артист ответил, что «зависимость, может быть, была». Тем не менее, он не считает ее причиной жизненных проблем, с которыми Никите приходилось сталкиваться. Скорее наоборот, Ефремов уверен в том, что запрещенные препараты и алкоголь помогали ему справляться с трудностями.

«Они являлись в какой-то момент в моей жизни… Бытует общее мнение, что проблема в этом. На самом деле, алкоголь и наркотики — решение проблемы. Мне изначально плохо, и этим я решаю проблемы»,

— поделился Никита.

При этом он отметил, что выйти из порочного круга можно, лишь признав наличие зависимости. А потом нужно отказаться от вредных способов добиваться временного облегчения, что возможно только через боль и рост.