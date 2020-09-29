Спрос на шоу Сергея Глушко , более известного широкой публике под псевдонимом Тарзан, поднялся после скандала с его изменой. Об этом сообщает "Комсомольская правда"

Как рассказали изданию в в агентстве, организующем шоу звезд на частных мероприятиях, Глушко может быть как ведущим мероприятия, так и танцором шоу для взрослых. Но ценник на обе позиции одинаков и составляет 6500 тысяч евро за мероприятие. По новому курсу, за участие Тарзана в вечере, желающим придется заплатить 600 тысяч рублей. А раньше Глушко был готов развлекать гостей и за 400 тысяч рублей.

Спрос на шоу, как ни странно, возрос после известий о том, что у Глушко появилась любовница. Несмотря на громкий скандал, интерес публики к Тарзану, вопреки прогнозам, подрос.