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Спрос на шоу Тарзана поднялся после скандала с его изменой 

Стелла Шмель 34 минуты назад
Спрос на шоу Сергея Глушко, более известного широкой публике под псевдонимом Тарзан, поднялся после скандала с его изменой. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Как рассказали изданию в в агентстве, организующем шоу звезд на частных мероприятиях, Глушко может быть как ведущим мероприятия, так и танцором шоу для взрослых. Но ценник на обе позиции одинаков и составляет 6500 тысяч евро за мероприятие. По новому курсу, за участие Тарзана в вечере, желающим придется заплатить 600 тысяч рублей. А раньше Глушко был готов развлекать гостей и за 400 тысяч рублей.
Спрос на шоу, как ни странно, возрос после известий о том, что у Глушко появилась любовница. Несмотря на громкий скандал, интерес публики к Тарзану, вопреки прогнозам, подрос.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые выяснили, от чего зависят измены мужчин.
Звёзды , Видео , Сергей Глушко
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