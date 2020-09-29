Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Баста значительно похудел и показал результат 

Стелла Шмель 20 минут назад
Баста изрядно похудел
Фото: @bastaakanoggano
Певец Василий Вакуленко, более известный как Баста, решил похвастаться своими фитнес-успехами. Артист взялся за свою фигуру и уже сбросил 16 килограммов. Он опубликовал новый снимок в своем профиле Instagram, где видно результаты его упорного труда.
@bastaakanoggano
Фотографию он подписал:

"Минус 16 кг. Весил 122. Сейчас 106. Это только начало".

Подписчики поддержали артиста:

"Здорово! Минус 10 лет налицо",

— написали в комментариях.

"Пример! 💪🏻",

— похвалил артиста другой.
Ранее "Рамблер" писал, что спрос на шоу с Тарзаном взлетел после скандала.
Видео дня. Почему Легчилова и Бочкин скрывают сына
Звёзды , Баста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пересильд: «Я королева незапланированного хайпа»
Пересильд: «Я королева незапланированного хайпа»
Модели-близняшки озадачили пользователей Сети
Модели-близняшки озадачили пользователей Сети
Почему Легчилова и Бочкин скрывают сына
Почему Легчилова и Бочкин скрывают сына
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Диетологи назвали самую полезную капусту
02:35
Диетологи назвали самую полезную капусту
Еда Здоровье
5 способов использовать опавшую листву на даче
02:49
5 способов использовать опавшую листву на даче
Дом и сад
Как выглядели звезды до славы
08:23
Как выглядели звезды до славы
Звёзды Красота
Что будет, если съесть испорченный сахар
20:00
Что будет, если съесть испорченный сахар
Еда Здоровье
Что стало с внебрачным сыном Михаила Евдокимова
02:41
Что стало с внебрачным сыном Михаила Евдокимова
Дети Звёзды
Экс-жена 90-летнего Краско отказалась за ним ухаживать
02:38
Экс-жена 90-летнего Краско отказалась за ним ухаживать
Любовь
Врач рассказал, как защитить школьников от вирусов
05:37
Врач рассказал, как защитить школьников от вирусов
Дети Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение