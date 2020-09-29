Баста изрядно похудел

Певец Василий Вакуленко, более известный как Баста, решил похвастаться своими фитнес-успехами. Артист взялся за свою фигуру и уже сбросил 16 килограммов. Он опубликовал новый снимок в своем профиле Instagram, где видно результаты его упорного труда.
@bastaakanoggano
Фотографию он подписал:
"Минус 16 кг. Весил 122. Сейчас 106. Это только начало".
Подписчики поддержали артиста:
"Здорово! Минус 10 лет налицо",
— написали в комментариях.
"Пример! 💪🏻",
— похвалил артиста другой.
Ранее "Рамблер" писал, что спрос на шоу с Тарзаном взлетел после скандала.