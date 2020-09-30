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Как выглядели бы звезды, если бы потолстели 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Мы привыкли видеть наших звезд идеальными: они всегда с четкими скулами и пухлыми губами, прокаченным прессом и без капельки лишнего жира. Такое чувство, что в их домах давно нет холодильников, а про еду они слышали в последний раз, когда еще ходили в школу.
Вряд ли мы увидим Кристину Асмус с румяными щеками или Павла Прилучного в виде обрюзгшего мужика, отягощенного жизнью и парой десятков лишних кг.
Такое даже представить сложно, но современные технологии дают волю воображению. С помощью приложения FaceApp можно даже посмотреть, как бы выглядела Виктория Лопырева, если бы она жила в соседнем подъезде и трудилась, скажем, в школьной столовой.
Итак, поехали.
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Звёзды , Фото , Кристина Асмус , Виктория Лопырева
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