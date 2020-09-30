Как выглядели бы звезды, если бы потолстели 

Мы привыкли видеть наших звезд идеальными: они всегда с четкими скулами и пухлыми губами, прокаченным прессом и без капельки лишнего жира. Такое чувство, что в их домах давно нет холодильников, а про еду они слышали в последний раз, когда еще ходили в школу.

Вряд ли мы увидим Кристину Асмус с румяными щеками или Павла Прилучного в виде обрюзгшего мужика, отягощенного жизнью и парой десятков лишних кг.

Такое даже представить сложно, но современные технологии дают волю воображению. С помощью приложения FaceApp можно даже посмотреть, как бы выглядела Виктория Лопырева , если бы она жила в соседнем подъезде и трудилась, скажем, в школьной столовой.

Итак, поехали.