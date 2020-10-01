Напомним, на днях телеведущая заявила, что знает "другую сторону" личности супруга Фриске:

"Все знают одну сторону, а я знаю с другой менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого",

- рассказала она.

Владимир Фриске отметил, что слова Кудрявцевой правдивы. Об этом он рассказал в интервью изданию "Себеседник"

Как отметил он, Шепелев оскорблял Жанну, в том числе и во время болезни:

"Когда Жанна болела, Шепелев оскорблял ее разными словами. Говорил ей: «Ты страшная, никому не будешь нужна»".

А когда врачи сказали, что прежней певица уже никогда не будет, и вовсе перестал к ней приходить.

Также Кудрявцева обмолвилась, что знает некую тайну. Владимир Фриске тоже высказался на этот счет:

"Дело в том, что с этой тайной связаны еще кое-какие люди, поэтому об этом пока не надо говорить. Если надо будет, Лера сама расскажет. Хотя все равно со временем все выйдет наружу, и все всё узнают!"

Отец отметил, что о том, что Шепелев всячески унижает его дочь, он не знал:

"Об этом знали друзья Жанны – та же Лера Кудрявцева, Ольга Орлова, подруга Ксюша, Влад Лисовец. Они говорили об этом моей жене Ольге – маме Жанны, а от меня скрывали. Так как понимали: если я узнаю, могу с Шепелевым что-то сделать прямо на месте! До конца своей жизни его не прощу!"