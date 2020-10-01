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Вскрылась правда о краже бриллиантов Королевой 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Что может быть страшнее, чем разгневанная и обиженная женщина? Ничего. Наташа Королева доказала это на своем примере. Звезда обвинила любовницу своего супруга в краже бриллиантов, хотя та утверждает, что не причастна к пропаже драгоценных камней. В беседе с корреспондентом «Рамблера» Анастасия Шульженко поделилась, с каким кошмаром ей пришлось столкнуться.
По словам девушки, самое дорогое, что она видела в доме Тарзана и Королевой — это красивейшее фортепиано со свечами и телефонные трубки, которыми очень гордится шоумен. Поэтому Анастасия уверена, что кража — это вымышленная история.

«Я утверждала и утверждаю, что не причастна к краже. Более того, я практически уверена, что самой пропажи и вовсе не было. А это обвинение — просто желчь, которая переполняет обманутую женщину. Ревность, злость и не более того»,

— заявила Шульженко.
При этом девушку откровенно травят в Сети — ей пишут гневные сообщение в «Директ» в Instagram, звонят с угрозами с неизвестных номеров. Конечно, этот буллинг тревожит Шульженко. Кроме того, любовница Тарзана уверена, что к травле приложила руку сама Королева. Поэтому Анастасии ничего не осталось, кроме как обратиться за помощью к адвокату Вадиму Лялину, который фиксирует все происходящее.
Подруга Анастасии МилаНова тоже подверглась нападкам со стороны общественности. Но девушка также уверена, что никаких драгоценных камней и уж тем более денег не было. Ведь, по словам МилаНовы, Сергей дарил ей дешевые солнцезащитные очки с AliExpress. И, тем более, во время пандемии Тарзан на всю страну жаловался, что денег ему катастрофически не хватает.

«Я думаю, Наташа так оценила стоимость Сергея — его сердце и половой орган. Это единственное, что имеет хоть какую-то ценность, пусть и косвенную»,

— высказалась МилаНова.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Панин рассказал о романе с Александровой.
Женский форум 13
Звёзды , Видео , Анастасия Шульженко , Наташа Королева
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