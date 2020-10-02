Джигана обвинили в осквернении святилища

Рэп-исполнителя Джигана раскритиковали в Сети за фото на Кавказе. Артиста обвинили в осквернении святилища в Цейском ущелье.

Джиган опубликовал снимок на фоне Рекома. Это одно из главных святилищ Северной Осетии.

@iamgeegun

Пользователей Сети возмутило поведение рэпера. Они обратили внимание на то, что он не снял обувь, спускаясь по паломнической тропе к святилищу.

«В это святое место можно, но только мужчинам и босиком», «В обуви на святой Реком нельзя подниматься!» - написали в комментариях под фото.