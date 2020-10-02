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Джигана обвинили в осквернении святилища

Анастасия Иванова
36 минут назад
Рэп-исполнителя Джигана раскритиковали в Сети за фото на Кавказе. Артиста обвинили в осквернении святилища в Цейском ущелье.
Джиган опубликовал снимок на фоне Рекома. Это одно из главных святилищ Северной Осетии.
@iamgeegun
Пользователей Сети возмутило поведение рэпера. Они обратили внимание на то, что он не снял обувь, спускаясь по паломнической тропе к святилищу.
«В это святое место можно, но только мужчинам и босиком», «В обуви на святой Реком нельзя подниматься!» - написали в комментариях под фото.
Однако некоторые подписчики Джигана заступились за него. Они предположили, что он мог просто не знать.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Миро высмеяла жену Джигана за плагиат.
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