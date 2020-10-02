Джигана обвинили в осквернении святилища

Рэп-исполнителя Джигана раскритиковали в Сети за фото на Кавказе. Артиста обвинили в осквернении святилища в Цейском ущелье.
Джиган опубликовал снимок на фоне Рекома. Это одно из главных святилищ Северной Осетии.
Пользователей Сети возмутило поведение рэпера. Они обратили внимание на то, что он не снял обувь, спускаясь по паломнической тропе к святилищу.
«В это святое место можно, но только мужчинам и босиком», «В обуви на святой Реком нельзя подниматься!» - написали в комментариях под фото.
Однако некоторые подписчики Джигана заступились за него. Они предположили, что он мог просто не знать.