Макаров закрутил роман с «копией Понаровской»

Актер Алексей Макаров опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с девушкой, которая, по мнению пользователей Сети, очень похожа на певицу Ирину Понаровскую.
Известно, что это звезда одного из сезонов «Холостяка» Снежана Самохина. Девушка официально замужем. На снимке Макаров прижимается к ее лицу.
«В глазах померкло малость от такой красоты. Я про интерьер и сервировку, если что», — подписал фото артист.
@makarov_alexey_
Подписчики сразу заподозрили актера в романе с Самохиной. Они также обратили внимание на схожесть девушки с известной певицей.
«Да это же копия Ирины Понаровской», «Алексей, вы просто светитесь от счастья», «Она действительно, как две капли воды похожа на Понаровскую, а сервировка отдыхает, если что», — написали в комментариях.
@irinaponarovskaya
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