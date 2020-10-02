Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Макарова заподозрили в романе с «копией Понаровской» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Макаров закрутил роман с «копией Понаровской»
Фото: @makarov_alexey_
Актер Алексей Макаров опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с девушкой, которая, по мнению пользователей Сети, очень похожа на певицу Ирину Понаровскую.
Известно, что это звезда одного из сезонов «Холостяка» Снежана Самохина. Девушка официально замужем. На снимке Макаров прижимается к ее лицу.

«В глазах померкло малость от такой красоты. Я про интерьер и сервировку, если что», — подписал фото артист.

@makarov_alexey_
Подписчики сразу заподозрили актера в романе с Самохиной. Они также обратили внимание на схожесть девушки с известной певицей.

«Да это же копия Ирины Понаровской», «Алексей, вы просто светитесь от счастья», «Она действительно, как две капли воды похожа на Понаровскую, а сервировка отдыхает, если что», — написали в комментариях.

@irinaponarovskaya
Ранее "Рамблер" сообщал, что любовница рассказала, как Тарзан отзывался о Королевой.
Видео дня. Диетологи назвали самую полезную капусту
Звёзды , Алексей Макаров , Ирина Понаровская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Панин рассказал о романе с Александровой
Панин рассказал о романе с Александровой
Вскрылась правда о краже бриллиантов Королевой
Вскрылась правда о краже бриллиантов Королевой
Любовница рассказала, как Тарзан отзывался о Королевой
Любовница рассказала, как Тарзан отзывался о Королевой
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Простые способы избавиться от седых волос
03:15
Простые способы избавиться от седых волос
Красота
Почему Алибасов не говорит про первых четырех жен
03:12
Почему Алибасов не говорит про первых четырех жен
Звёзды
Знаменитые девушки с субъективной красотой
10:04
Знаменитые девушки с субъективной красотой
Красота
Россиян научили выбирать треску
02:42
Россиян научили выбирать треску
Еда
Самые скандальные расставания артистов и продюсеров
04:44
Самые скандальные расставания артистов и продюсеров
Звёзды
Что есть после тренировки, чтобы быстрее худеть
06:14
Что есть после тренировки, чтобы быстрее худеть
Еда Здоровье
Какие блюда нельзя разогревать
04:21
Какие блюда нельзя разогревать
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение