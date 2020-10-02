Макаров закрутил роман с «копией Понаровской»

Известно, что это звезда одного из сезонов «Холостяка» Снежана Самохина. Девушка официально замужем. На снимке Макаров прижимается к ее лицу.

«В глазах померкло малость от такой красоты. Я про интерьер и сервировку, если что», — подписал фото артист.

@makarov_alexey_

Подписчики сразу заподозрили актера в романе с Самохиной. Они также обратили внимание на схожесть девушки с известной певицей.

«Да это же копия Ирины Понаровской», «Алексей, вы просто светитесь от счастья», «Она действительно, как две капли воды похожа на Понаровскую, а сервировка отдыхает, если что», — написали в комментариях.