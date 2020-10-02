В Сети высмеяли располневшего Гуфа 

Пользователи Сети раскритиковали рэпера Гуфа за внешний вид. Артист набрал вес за время отдыха на Мальдивах.

Гуф опубликовал несколько фотографий и видео в своем Instagram-аккаунте. Подписчики музыканта посчитали, что ему необходимо заняться собой.

«Отрастил ряху и пузо, не узнать», «Алексей Сергеевич, да вы набрали в весе», «Срочно иди в спортзал и прекращай налегать на еду!», «Морду наел», — написали в комментариях.

@therealguf

Однако сам Гуф не переживает по поводу лишнего веса.

«Хочу вас расстроить, у меня опять все хорошо», — подписал он один из своих снимков.