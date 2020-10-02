В Сети высмеяли располневшего Гуфа 

Пользователи Сети раскритиковали рэпера Гуфа за внешний вид. Артист набрал вес за время отдыха на Мальдивах.
Гуф опубликовал несколько фотографий и видео в своем Instagram-аккаунте. Подписчики музыканта посчитали, что ему необходимо заняться собой.
«Отрастил ряху и пузо, не узнать», «Алексей Сергеевич, да вы набрали в весе», «Срочно иди в спортзал и прекращай налегать на еду!», «Морду наел», — написали в комментариях.
@therealguf
Однако сам Гуф не переживает по поводу лишнего веса.
«Хочу вас расстроить, у меня опять все хорошо», — подписал он один из своих снимков.
Известно, что артист улетел на Мальдивы вместе со своей девушкой Юлией Королевой.
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