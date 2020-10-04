Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Пассия Тарзана рассказала о своей боли после предательства 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Распять нужно меня одну»
Фото: globallookpress.com
Любовница Тарзана Анастасия Шульженко до сих пор подвергается критике. Ведь многие считают, что она посеяла разлад в счастливой паре Наташи Королевой и Тарзана. В беседе с корреспондентом «Рамблера» девушка поделилась своими переживаниями на этот счет и рассказала, как ей сейчас нелегко.
По словам Анастасии, долгое время она считала себя в этой ситуации жертвой, ведь, по ее мнению, выходит так, что ею просто пользовались на протяжении полутора лет, а потом обвинили ее во лжи и воровстве, чтобы «прикрыть свою пятую точку». Она признается, что не знает, как пережить такое предательство.

«Если честно, я даже не знаю, как это переживу. Нанесен урон не только моей человеческой репутации, но и профессиональной. И пока я нахожусь в состоянии вакуума, я не знаю, что и как дальше»,

— призналась девушка.
При этом Шульженко подчеркивает, что звездная пара вышла сухой из воды — они легко «отмылись» после появления в Сети откровенного ролика. А слова Анастасии тем временем переворачиваются с ног на голову, ее продолжают обвинять во всех смертных грехах.

«Ну, так давайте возведем Наташу к лику святых великомучениц, а нас с Сережей распнем у столба позора. Ах да, "святые великомученицы" же все прощают, включая измены. Значит распять нужно только меня одну»,

— не без сарказма резюмировала Шульженко.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что любовница рассказала, как Тарзан отзывался о Королевой.
Видео дня. Диетологи назвали самую полезную капусту
Женский форум 5
Звёзды , Анастасия Шульженко , Наташа Королева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У нас был сумасшедший роман, и это не секрет»
«У нас был сумасшедший роман, и это не секрет»
Друг семьи пояснил, почему Королева простила Тарзана
Друг семьи пояснил, почему Королева простила Тарзана
«Пара годиков в тюрьме ему не помешают»
«Пара годиков в тюрьме ему не помешают»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Простые способы избавиться от седых волос
03:15
Простые способы избавиться от седых волос
Красота
Почему Алибасов не говорит про первых четырех жен
03:12
Почему Алибасов не говорит про первых четырех жен
Звёзды
Знаменитые девушки с субъективной красотой
10:04
Знаменитые девушки с субъективной красотой
Красота
«Сосиски и колбасы — первый шаг к набору веса»
20:08
«Сосиски и колбасы — первый шаг к набору веса»
Еда
Россиян научили выбирать треску
02:42
Россиян научили выбирать треску
Еда
Анна Старшенбаум призналась в коррекции фигуры
01:01
Анна Старшенбаум призналась в коррекции фигуры
Звёзды
Самые скандальные расставания артистов и продюсеров
04:44
Самые скандальные расставания артистов и продюсеров
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение