«Распять нужно меня одну»

Любовница Тарзана Анастасия Шульженко до сих пор подвергается критике. Ведь многие считают, что она посеяла разлад в счастливой паре Наташи Королевой и Тарзана. В беседе с корреспондентом «Рамблера» девушка поделилась своими переживаниями на этот счет и рассказала, как ей сейчас нелегко.

По словам Анастасии, долгое время она считала себя в этой ситуации жертвой, ведь, по ее мнению, выходит так, что ею просто пользовались на протяжении полутора лет, а потом обвинили ее во лжи и воровстве, чтобы «прикрыть свою пятую точку». Она признается, что не знает, как пережить такое предательство.

«Если честно, я даже не знаю, как это переживу. Нанесен урон не только моей человеческой репутации, но и профессиональной. И пока я нахожусь в состоянии вакуума, я не знаю, что и как дальше»,

— призналась девушка.

При этом Шульженко подчеркивает, что звездная пара вышла сухой из воды — они легко «отмылись» после появления в Сети откровенного ролика. А слова Анастасии тем временем переворачиваются с ног на голову, ее продолжают обвинять во всех смертных грехах.

«Ну, так давайте возведем Наташу к лику святых великомучениц, а нас с Сережей распнем у столба позора. Ах да, "святые великомученицы" же все прощают, включая измены. Значит распять нужно только меня одну»,

— не без сарказма резюмировала Шульженко.