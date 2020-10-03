Дубовицкая напугала фанатов болезненным видом 

Регина Дубовицкая испугала поклонников болезненным внешним видом. Кадр, вызвавший ажиотаж, был опубликован в Instagram Феликса Грозданова.
@felixgrozdanov
"Впервые в жизни встретился с Региной Дубовицкой. Есть о чем написать",
— подписал фото журналист.
Пользователи, оставившие комментарии под публикацией Феликса, отметили, что 71-летняя Дубовицкая выглядет гораздо старше своих лет:
«Ужас. Что с ней?»;
«Думаю, болеет. Семьдесят один год, что-то не так»;
«Регина уже не та… Ну, ничего не поделаешь, годы берут свое».
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