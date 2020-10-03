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Дубовицкая напугала фанатов болезненным видом 

Мира Маркина 2 часа назад
Дубовицкая напугала фанатов болезненным видом
Фото: Кадр из шоу "Прямой эфир"
Регина Дубовицкая испугала поклонников болезненным внешним видом. Кадр, вызвавший ажиотаж, был опубликован в Instagram Феликса Грозданова.
@felixgrozdanov

"Впервые в жизни встретился с Региной Дубовицкой. Есть о чем написать",

— подписал фото журналист.
Пользователи, оставившие комментарии под публикацией Феликса, отметили, что 71-летняя Дубовицкая выглядет гораздо старше своих лет:

«Ужас. Что с ней?»;

«Думаю, болеет. Семьдесят один год, что-то не так»;

«Регина уже не та… Ну, ничего не поделаешь, годы берут свое».

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему женщины запускают себя.
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Звёзды , Регина Дубовицкая
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