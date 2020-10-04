"Ну и фотошоп… Лицо, извините, как лопата, неужели она сама этого не видит?", "Боже! Ничего живого не осталось, просто манекен!", "Кого обманываем, себя или нас?", "Пальто отдельно, а плоское лицо отдельно", — написали в комментариях.