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Успенскую снова раскритиковали в Сети за фотошоп 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Ничего живого не осталось, просто манекен»
Фото: @uspenskayalubov_official
В Сети снова раскритиковали 66-летнюю певицу Любовь Успенскую за то, что она слишком сильно "отфотошопила" свою фотографию. Артистка поделилась новым снимком в своем Instagram-аккаунте.
На нем она стоит в коричневом осеннем пальто.

"Лето уже позади, а осень набирает обороты", — подписала фото Любовь Успенская.

@uspenskayalubov_official
Подписчики звезды посчитали, что из-за редактирования снимка она выглядит неестественно.

"Ну и фотошоп… Лицо, извините, как лопата, неужели она сама этого не видит?", "Боже! Ничего живого не осталось, просто манекен!", "Кого обманываем, себя или нас?", "Пальто отдельно, а плоское лицо отдельно", — написали в комментариях.

Ранее "Рамблер" сообщал, что изменившегося Николаева не узнали в Сети.
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Звёзды , Любовь Успенская
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