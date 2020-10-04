В Сети снова раскритиковали 66-летнюю певицу Любовь Успенскую за то, что она слишком сильно "отфотошопила" свою фотографию. Артистка поделилась новым снимком в своем Instagram-аккаунте.
На нем она стоит в коричневом осеннем пальто.
"Лето уже позади, а осень набирает обороты", — подписала фото Любовь Успенская.
@uspenskayalubov_official
Подписчики звезды посчитали, что из-за редактирования снимка она выглядит неестественно.
"Ну и фотошоп… Лицо, извините, как лопата, неужели она сама этого не видит?", "Боже! Ничего живого не осталось, просто манекен!", "Кого обманываем, себя или нас?", "Пальто отдельно, а плоское лицо отдельно", — написали в комментариях.
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