Дарья Мороз показала младшую сестру 

Ролик рассказывает, как выглядит младшая дочь режиссёра Юрия Мороза. Юрию на днях исполнилось 64 года, и его поздравили с днём рождения члены семьи, включая старшую наследницу, актрису Дарью Мороз. Дарья, который сейчас 37 лет, появилась в первом браке Юрия с актрисой Мариной Левтовой. К сожалению, Марина погибла, когда дочь была ещё подростком. Спустя несколько лет Мороз женился вторично, и его избранницей стала актриса Виктория Исакова. Во втором браке появилась ещё одна девочка, правда, показывать Варвару публике родители не спешат. Однако в честь дня рождения Юрия Мороза Дарья опубликовала снимки, на которых позирует её младшая сестра.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Шульженко заверила, что Тарзан обманул Собчак на интервью.