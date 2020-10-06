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Дарья Мороз показала младшую сестру 

Елена Красовская 7 часов назад
Ролик рассказывает, как выглядит младшая дочь режиссёра Юрия Мороза. Юрию на днях исполнилось 64 года, и его поздравили с днём рождения члены семьи, включая старшую наследницу, актрису Дарью Мороз. Дарья, который сейчас 37 лет, появилась в первом браке Юрия с актрисой Мариной Левтовой. К сожалению, Марина погибла, когда дочь была ещё подростком. Спустя несколько лет Мороз женился вторично, и его избранницей стала актриса Виктория Исакова. Во втором браке появилась ещё одна девочка, правда, показывать Варвару публике родители не спешат. Однако в честь дня рождения Юрия Мороза Дарья опубликовала снимки, на которых позирует её младшая сестра.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Шульженко заверила, что Тарзан обманул Собчак на интервью.
Звёзды , Видео , Юрий Мороз , Виктория Исакова , Дарья Мороз
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