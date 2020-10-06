Азиза раскрыла новые детали убийства Талькова 

Певица Азиза поделилась новыми деталями убийства музыканта Игоря Талькова . Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Тальков получил пулевое ранение в ходе потасовки на концерте во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В ссоре участвовал сам артист, а также бойфренд певицы Азизы, которая и рассказала подробности рокового вечера.

«Я не должна была участвовать в этом концерте. Меня попросили лишь накануне. И карандашом вписали мое имя в список выступающих, который был сформирован заранее. Мой директор Эля попросила режиссера поменять меня с кем-нибудь из артистов местами, потому что было мало времени для подготовки, и я плохо себя чувствовала».

Как отметила Азиза, она была на тот момент беременна от Игоря Малахова . Именно его позже обвинили в убийстве Талькова, посчитав охранником Азизы. Позже с мужчины сняли обвинения. Саму Азизу, как она добавила, сильно мучил в те дни токсикоз.

Певица объяснила, что Тальков первый начал проявлять агрессию к Малахову и к ней. В итоге, Малахова били сразу пять человек. Драка случилась на бытовой почве. Зачинщиком был вовсе не ее любимый человек.