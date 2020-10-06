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Азиза раскрыла новые детали убийства Талькова 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Азиза раскрыла новые детали убийства Талькова
Фото: @azizamuhamedova
Певица Азиза поделилась новыми деталями убийства музыканта Игоря Талькова. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Тальков получил пулевое ранение в ходе потасовки на концерте во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В ссоре участвовал сам артист, а также бойфренд певицы Азизы, которая и рассказала подробности рокового вечера.

«Я не должна была участвовать в этом концерте. Меня попросили лишь накануне. И карандашом вписали мое имя в список выступающих, который был сформирован заранее. Мой директор Эля попросила режиссера поменять меня с кем-нибудь из артистов местами, потому что было мало времени для подготовки, и я плохо себя чувствовала».

Как отметила Азиза, она была на тот момент беременна от Игоря Малахова. Именно его позже обвинили в убийстве Талькова, посчитав охранником Азизы. Позже с мужчины сняли обвинения. Саму Азизу, как она добавила, сильно мучил в те дни токсикоз.
Певица объяснила, что Тальков первый начал проявлять агрессию к Малахову и к ней. В итоге, Малахова били сразу пять человек. Драка случилась на бытовой почве. Зачинщиком был вовсе не ее любимый человек.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Фадеев заявил о смерти российского телевидения.
Женский форум 3
Звёзды , Игорь Тальков , Игорь Малахов
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