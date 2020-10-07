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«Обиды начинаются, когда люди сближаются»: Ханга рассказала о конфликте с Ищеевой на «Принципе домино» 

Мира Маркина 6 часов назад
Ханга откровенно рассказала о конфликте с Ищеевой
Фото: Кадр из шоу "Принцип домино"
Елена Ханга в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" откровенно рассказала о конфликте с соведущей по программе "Принцип домино" Еленой Ищеевой.

"Я считала, чтобы сохранить хорошие отношения, нам надо с уважением друг к другу относиться, а обиды начинаются тогда, когда люди слишком сближаются",

— призналась Ханга.
По словам телеведущей, в те годы ее дома ждал маленький ребенок, поэтому после съемок она сразу же отправлялась к семье. Но однажды в воскресенье Ищеева решила отпраздновать свой день рождения. У Ханги в этот день уже были планы на дочку, поэтому она не собиралась оставаться на празднике. Однако Ищеева при помощи руководства канала заставила коллегу прийти на ее торжество, чем очень обидела Хангу.
После этого случая ведущая поняла, что больше не сможет близко общаться с коллегой.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что спрос на шоу Тарзана резко вырос после скандала с его изменой.
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Звёзды , Елена Ханга , Елена Ищеева
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