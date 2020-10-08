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Мельникова наконец показала младшего сына 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как выглядит младший сын Дарьи Мельниковой. Девушка прославилась после участия в сериале «Папины дочки», но, несмотря на популярность и звёздный статус, личную жизнь всегда предпочитала не афишировать. Так, поклонники долго не знали, что Дарья вышла замуж за коллегу Артура Смольянинова, а потом не догадывались, что артистка стала мамой. Первый сын у пары появился в 2015 году, а в 2018 Дарья и Артур стали родителями второго мальчика, и только сейчас стало известно, как малыш выглядит.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что звезда Comedy Woman показала лицо после болезни.
Звёзды , Видео , Дети , Дарья Мельникова , Артур Смольянинов
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