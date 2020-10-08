Григорьев-Апполонов высказался о внебрачном сыне

"Я сдал в одной программе тест ДНК, но она продолжила настаивать, что это мой ребенок. Мы даже иск подали на нее. Но она все равно продолжает сейчас рассказывать о моей жизни, продолжает комментировать какие-то мои поступки. Очень способная девица",