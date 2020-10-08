Григорьев-Апполонов высказался о внебрачном сыне

Певец Андрей Григорьев-Апполонов стал гостем программы "Судьба человека". Среди прочего, он прокомментировал слухи о якобы имеющемся у него внебрачном ребенке.
Напомним, некоторое время назад некая Олеся Сазыкина объявила о внебрачном сыне от рыжего из "Иванушек". Андрей Григорьев-Апполонов неоднократно пытался пресечь ее попытки скомпрометировать певца, но она не унималась:
"Я сдал в одной программе тест ДНК, но она продолжила настаивать, что это мой ребенок. Мы даже иск подали на нее. Но она все равно продолжает сейчас рассказывать о моей жизни, продолжает комментировать какие-то мои поступки. Очень способная девица",
— рассказал он, отметил, что история с внебрачным ребенком не была причиной развода с его супругой Марией.
Ранее "Рамблер" писал, что Газманов рассказал о бедственном положении артистов.