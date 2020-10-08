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«Звонки есть, пристрелки есть, а денег — нет» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Звонки есть, пристрелки есть, а денег — нет»
Фото: РИА Новости
Певица Валерия осталась без выступлений на новогодних корпоративах. Об этом рассказал ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин в интервью News.ru.
Сложившуюся ситуацию Пригожин связывает с распространением коронавируса:

«У нас ничего пока. Ни одного заказа. Обычно в июле-августе уже авансы лежали. И это не только у Валерии. Например, сегодня звонили — на завтра. Звонки есть, пристрелки есть, а денег — нет».

Продюсер считает, что ситуация в сфере шоу-бизнеса остаётся катастрофической.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Газманов пожаловался на безденежье.
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Звёзды , Иосиф Пригожин , Валерия
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