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«Бросил вторую девчонку с грудной лялькой»: Дакота осудила Тимати 

Александра Нечаева 1 час назад
«Бросил вторую девчонку с грудной лялькой»
Фото: @ritadakota
Певица негативно отреагировала на новость о том, что Тимати решил участвовать в шоу «Холостяк». Пост на эту тему появился накануне в блоге Риты.
Дакота заявила, что лично ничего против Тимура Юнусова не имеет, полагая, что он может быть «отличный парень», но его поступки она понять не в силах.

Чувак, который бросил вторую подряд девчонку с масенькой грудной лялькой. Но зато он богат, знаменит и поэтому 16 девушек должны за него бороться, а мы наблюдать,

— комментирует певица новость.
Дакота признается, что начала задумываться о том, как оградить свою трехлетнюю дочь Мию от негативного влияния, которое транслируют и с экранов ТВ и в Сети:

Как мне объяснить Мие, что это НЕ нормально, когда мужчина бросает женщину за женщиной с новорожденными малышами, если такие мужчины называются с главных каналов страны «завидными холостяками», за которых нужно бороться с другими женщинами, а они и рады?

— вопрошает звезда.
Ранее "Рамблер" писал о том, что рыжий "Иванушка" высказался о внебрачном сыне.
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