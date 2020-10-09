«Бросил вторую девчонку с грудной лялькой»

Певица негативно отреагировала на новость о том, что Тимати решил участвовать в шоу «Холостяк». Пост на эту тему появился накануне в блоге Риты.

Дакота заявила, что лично ничего против Тимура Юнусова не имеет, полагая, что он может быть «отличный парень», но его поступки она понять не в силах.

Чувак, который бросил вторую подряд девчонку с масенькой грудной лялькой. Но зато он богат, знаменит и поэтому 16 девушек должны за него бороться, а мы наблюдать,

— комментирует певица новость.

Дакота признается, что начала задумываться о том, как оградить свою трехлетнюю дочь Мию от негативного влияния, которое транслируют и с экранов ТВ и в Сети:

Как мне объяснить Мие, что это НЕ нормально, когда мужчина бросает женщину за женщиной с новорожденными малышами, если такие мужчины называются с главных каналов страны «завидными холостяками», за которых нужно бороться с другими женщинами, а они и рады?

— вопрошает звезда.