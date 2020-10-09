«Если скандала не хватает, его выдумывают»

Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир. Поэтому, дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала «про меня», «про Тарзана» «про мою семью»и т.д., — выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза!
Наташа, чужая семья — потемки. Ваш муж сам спровоцировал этот скандал и повел себя в нем отвратно, что назвать его поведение Мужским невозможно. А если Вам нравится с ним жить, то это Ваше желание. Живите и радуйтесь жизни!
Сами замутили, теперь расхлебывайте…
А кто вашу семью хотел разрушить?Ваш муж это и сделал!Грязь он принес в ваш дом, а теперь Наташа прийдеться оправдываться перед всеми, за своего любимчика,
Вообще не понимаю, что за культура пошла сплетнями на телевидении заниматься. Когда столько всего можно показать, чтобы народ и молодежь развивать. Как будто это в порядке вещей заниматься обсуждением чужой жизни.
Гулял, не гулял; изменял не изменял кому какое дело. Сами разберутся не маленькие. А центральным каналам опускаться до уровня желтой газетенки вообще позорно. Должны культуру в массы нести, а не вот это все гг… (авторская орфография и пунктуация сохранены).