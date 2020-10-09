«Если скандала не хватает, его выдумывают»

Певица обратилась к поклонникам на странице своего микроблога.

Королева опубликовала обращение к подписчикам, отметив, что на ее семью с экранов телевизоров льются потоки грязи. Певица призвала людей «фильтровать» информацию, которая ежедневно появляется в СМИ, не исключая возможности того, что в ближайшее время в эфире какого-нибудь ток-шоу вновь станут обсуждать скандал в звездном семействе.

Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир. Поэтому, дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала «про меня», «про Тарзана» «про мою семью»и т.д., — выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза!

— пишет звезда. (авторская орфография и пунктуация сохранены)

Многие подписчики, однако, не поддержали певицу, отмечая, что Королева и Тарзан сами подливают масла в огонь и осуждая поведение супруга Натальи.

Наташа, чужая семья — потемки. Ваш муж сам спровоцировал этот скандал и повел себя в нем отвратно, что назвать его поведение Мужским невозможно. А если Вам нравится с ним жить, то это Ваше желание. Живите и радуйтесь жизни!

Сами замутили, теперь расхлебывайте…

А кто вашу семью хотел разрушить?Ваш муж это и сделал!Грязь он принес в ваш дом, а теперь Наташа прийдеться оправдываться перед всеми, за своего любимчика,

— комментируют обращение Королевой подписчики. (авторская орфография и пунктуация сохранены)

Но нашлись и сочувствующие, отметившие, что муссировать скандал журналистам все же не стоит: