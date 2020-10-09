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«Если скандала не хватает, его выдумывают»: Королева обратилась к поклонникам 

Александра Нечаева 3 часа назад
«Если скандала не хватает, его выдумывают»
Фото: @koroleva__star
Певица обратилась к поклонникам на странице своего микроблога.
Королева опубликовала обращение к подписчикам, отметив, что на ее семью с экранов телевизоров льются потоки грязи. Певица призвала людей «фильтровать» информацию, которая ежедневно появляется в СМИ, не исключая возможности того, что в ближайшее время в эфире какого-нибудь ток-шоу вновь станут обсуждать скандал в звездном семействе.

Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир. Поэтому, дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала «про меня», «про Тарзана» «про мою семью»и т.д., — выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза!

— пишет звезда. (авторская орфография и пунктуация сохранены)
Многие подписчики, однако, не поддержали певицу, отмечая, что Королева и Тарзан сами подливают масла в огонь и осуждая поведение супруга Натальи.

Наташа, чужая семья — потемки. Ваш муж сам спровоцировал этот скандал и повел себя в нем отвратно, что назвать его поведение Мужским невозможно. А если Вам нравится с ним жить, то это Ваше желание. Живите и радуйтесь жизни!


Сами замутили, теперь расхлебывайте…


А кто вашу семью хотел разрушить?Ваш муж это и сделал!Грязь он принес в ваш дом, а теперь Наташа прийдеться оправдываться перед всеми, за своего любимчика,

— комментируют обращение Королевой подписчики. (авторская орфография и пунктуация сохранены)
Но нашлись и сочувствующие, отметившие, что муссировать скандал журналистам все же не стоит:

Вообще не понимаю, что за культура пошла сплетнями на телевидении заниматься. Когда столько всего можно показать, чтобы народ и молодежь развивать. Как будто это в порядке вещей заниматься обсуждением чужой жизни.


Гулял, не гулял; изменял не изменял кому какое дело. Сами разберутся не маленькие. А центральным каналам опускаться до уровня желтой газетенки вообще позорно. Должны культуру в массы нести, а не вот это все гг… (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Рамблер" писал о том, что любовница Тарзана подала на него в суд.
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