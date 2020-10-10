Звезду «Интернов» госпитализировали в Лондоне 

«Московский комсомолец» сообщил о госпитализации российского актера Дмитрия Шаракоиса, которого зрители знают по роли Бориса Левина в «Интернах». Шаракоис попал в больницу с сильной головной болью и пульсацией во всем теле. Первые симптомы появились еще несколько недель назад, однако Дмитрий обратился за помощью к медикам лишь когда заподозрил инфаркт.
«Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью», — написал актер в своем аккаунте. Сейчас он ждет результаты анализов.
Напомним, что Дмитрий Шаракоис переехал в Лондон в 2019 году. В английской столице он брался за любую работу, был строителем, потом официантом.
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