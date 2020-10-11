Айза Анохина раскрыла подробности операции 

На днях звезда шокировала поклонников информацией о том, что у нее обнаружили новообразование и ей предстоит операция. Теперь же Айза решила поделиться подробностями своего лечения. В сторис своего микроблога телеведущая опубликовала снимок своего живота, заклеенного пластырями в нескольких местах.

Подписчики Анохиной стали интересоваться, как прошла операция. Айза не стала скрывать подробности и честно рассказала, что операция по удалению грыжи пищевого отверстия диафрагмы была весьма болезненной и длилась два часа.

Дикая жалость к себе. Больно, конечно же!

— призналась Анохина.

Также Айза рассказала и о симптомах заболевания, отметив среди прочих постоянную боль в животе, затрудненное дыхание, боли в подреберье, нарушение сердечного ритма, кашель и изжогу после еды.