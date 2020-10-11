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Айза Анохина раскрыла подробности операции 

Александра Нечаева 16 минут назад
Айза Анохина раскрыла подробности операции
Фото: @aizalovesam
На днях звезда шокировала поклонников информацией о том, что у нее обнаружили новообразование и ей предстоит операция. Теперь же Айза решила поделиться подробностями своего лечения. В сторис своего микроблога телеведущая опубликовала снимок своего живота, заклеенного пластырями в нескольких местах.
Подписчики Анохиной стали интересоваться, как прошла операция. Айза не стала скрывать подробности и честно рассказала, что операция по удалению грыжи пищевого отверстия диафрагмы была весьма болезненной и длилась два часа.

Дикая жалость к себе. Больно, конечно же!

— призналась Анохина.
Также Айза рассказала и о симптомах заболевания, отметив среди прочих постоянную боль в животе, затрудненное дыхание, боли в подреберье, нарушение сердечного ритма, кашель и изжогу после еды.
Ранее "Рамблер" писал о том, что звезду знаменитого сериала «Интерны» экстренно госпитализировали в Лондоне.
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Звёзды , Айза Анохина
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