СМИ: Королева планирует подать в суд на Малахова 

После скандала вокруг шоумена Сергея Глушко , больше известного под псевдонимом Тарзан, который признался в измене, никак не уляжется пыль. То и дело появляются новые подробности.

Как стало известно, сама Наташа Королева мужа простила и заявила, что супруга подставили. А вот виновата во всем исключительно Анастасия Шульженко — тайная пассия Тарзана.

Едва об измене Глушко стало известно широкой публике, в СМИ начинали появляться новые подробности адюлтера Сергея. В тот момент Наташа Королева была приятно удивлена, что в стороне остался журналист и телеведущий Андрей Малахов . Певица была благодарна за то, что Малахов не стал рыться в ее грязном белье, как сделали остальные. Но радость была недолгой — вскоре на телевидении вышла программа Андрея Малахова с участием Шульженко. Как сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на приятеля певицы, Наталья была в бешенстве. Теперь она решила поквитаться с ведущим — Королева подаст на него в суд.

Сама Наталья эту информацию пока что не подтвердила, но и не опровергла.