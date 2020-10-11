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СМИ: Королева планирует подать в суд на Малахова 

Стелла Шмель 2 часа назад
СМИ: Королева планирует подать в суд на Малахова
Фото: globallookpress.com
После скандала вокруг шоумена Сергея Глушко, больше известного под псевдонимом Тарзан, который признался в измене, никак не уляжется пыль. То и дело появляются новые подробности.
Как стало известно, сама Наташа Королева мужа простила и заявила, что супруга подставили. А вот виновата во всем исключительно Анастасия Шульженко — тайная пассия Тарзана.
Едва об измене Глушко стало известно широкой публике, в СМИ начинали появляться новые подробности адюлтера Сергея. В тот момент Наташа Королева была приятно удивлена, что в стороне остался журналист и телеведущий Андрей Малахов. Певица была благодарна за то, что Малахов не стал рыться в ее грязном белье, как сделали остальные. Но радость была недолгой — вскоре на телевидении вышла программа Андрея Малахова с участием Шульженко. Как сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на приятеля певицы, Наталья была в бешенстве. Теперь она решила поквитаться с ведущим — Королева подаст на него в суд.
Сама Наталья эту информацию пока что не подтвердила, но и не опровергла.
Ранее "Рамблер" писал, что любовница Тарзана подала на него в суд и обвинила в нанесении травм.
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Женский форум 11
Звёзды , Анастасия Шульженко , Андрей Малахов , Наташа Королева , Сергей Глушко
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