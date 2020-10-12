"Кто такой этот Прилучный? Я вообще не знаю, кто это. Это не Иннокентий Смоктуновский, не Олег Борисов. За что ему платят такие деньги и кто платит? Почему инженеры, врачи, которые в пандемию работают, копейки имеют? А какие-то Прилучные и не пойми кто зарабатывают такие деньги. Это возмутительно!".