Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ возмутился гонорарами Павла Прилучного:
"Кто такой этот Прилучный? Я вообще не знаю, кто это. Это не Иннокентий Смоктуновский, не Олег Борисов. За что ему платят такие деньги и кто платит? Почему инженеры, врачи, которые в пандемию работают, копейки имеют? А какие-то Прилучные и не пойми кто зарабатывают такие деньги. Это возмутительно!".
Соседов крайне удивился, узнав, что только за ипотеку актер платит в месяц от 300 до 500 тысяч рублей, а в год выходит около шести миллионов. Это значит, что заработки артиста в разы превышают эту сумму.
При этом в данный момент Прилучный пытается продать трехэтажный дом, который он вместе с бывшей супругой Агатой Муцениеце покупал в ипотеку за 200 миллионов рублей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Карпович хочет избавиться от дома Прилучного и Муцениеце.