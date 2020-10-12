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Киркоров назвал свой любимый российский курорт 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Киркоров назвал любимый российский курорт
Фото: globallookpress.com
Народный артист Филипп Киркоров назвал Крым своим самым любимым российским курортом. Певец также пожаловался, что из-за высокой загруженности отелей он не успел в этом году посетить солнечную республику. Его слова приводят «Новости Крыма».

«Не получилось отдохнуть в Крыму. Карантин и коронавирус перемешали все планы, а когда все разрешилось, дернулись сюда, а мест уже нет»,

— поделился исполнитель.
По словам музыканта, одним из главных плюсов отдыха в Крыму является социальное равенство — там «неважно, звезда ты или политик, все в порядке очереди, и это хорошо». Также Киркоров назвал свои любимые для посещения места в республике, среди них Ялта, Байдарские ворота и Форосская церковь.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Лобода впервые показала лицо младшей дочери.
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Звёзды , Филипп Киркоров
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