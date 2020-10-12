Киркоров назвал любимый российский курорт

Народный артист Филипп Киркоров назвал Крым своим самым любимым российским курортом. Певец также пожаловался, что из-за высокой загруженности отелей он не успел в этом году посетить солнечную республику. Его слова приводят «Новости Крыма».

«Не получилось отдохнуть в Крыму. Карантин и коронавирус перемешали все планы, а когда все разрешилось, дернулись сюда, а мест уже нет»,

— поделился исполнитель.

По словам музыканта, одним из главных плюсов отдыха в Крыму является социальное равенство — там «неважно, звезда ты или политик, все в порядке очереди, и это хорошо». Также Киркоров назвал свои любимые для посещения места в республике, среди них Ялта, Байдарские ворота и Форосская церковь.