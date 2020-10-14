У Кристины Асмус обнаружен коронавирус 

«В общем, у меня подтвердился Ковид. 3 дня были прям жесткими — температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась… Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается. Два раза приезжала Скорая. Пока я дома. Сегодня ещё жду врача, чтоб посмотреть динамику. Сейчас t 37,9. Я прошу вас не забывать о вирусе и быть аккуратными! Маски! Перчатки! Антисептики! Дистанция! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки! Всем здоровья!»