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У Кристины Асмус обнаружен коронавирус 

Анастасия Иванова 23 минуты назад
У Кристины Асмус обнаружен коронавирус
Фото: @asmuskristina
Актриса поделилась новостью со своими подписчиками и коллегами в Instagram.
Асмус написала, что последние три дня были для нее тяжелыми:

«В общем, у меня подтвердился Ковид. 3 дня были прям жесткими — температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась… Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается. Два раза приезжала Скорая. Пока я дома. Сегодня ещё жду врача, чтоб посмотреть динамику. Сейчас t 37,9. Я прошу вас не забывать о вирусе и быть аккуратными! Маски! Перчатки! Антисептики! Дистанция! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки! Всем здоровья!»

Артистка напомнила своим фанатам о необходимости соблюдать меры безопасности. Подписчики Асмус поддержали ее в комментариях.
Ранее «Рамблер» писал о том, что артист «Кривого зеркала» раскрыл секрет похудения.
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Звёзды , Кристина Асмус
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