Чумаков рассказал о жизни в доме с призраками 

Российский певец Алексей Чумаков рассказал о том, что раньше он жил в доме на месте старинного кладбища. Этим артист поделился на YouTube-шоу «Алена, блин!».

В юности певец жил вместе с родителями в Самарканде (Узбекистан). Певец утверждает, что дом рядом с пищевым техникумом отличался «странными бесовскими делами»:

«Я встречал полтергейста и духов, которые ходили за мной по пятам и душили во сне. Были разговоры и плачи. Некоторые наши гости их тоже слышали».

Со временем Чумаков привык к происходящим в доме явлениям и увлекся мистикой.

Известно, что четыре года родители Чумакова пытались изгнать духов, вызывали священников и разных знахарей. Когда это не помогло, семья решила найти новое место жительства.