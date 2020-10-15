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Чумаков рассказал о жизни в доме с призраками 

Анастасия Иванова 23 минуты назад
Чумаков рассказал о жизни в доме с призраками
Фото: РИА Новости
Российский певец Алексей Чумаков рассказал о том, что раньше он жил в доме на месте старинного кладбища. Этим артист поделился на YouTube-шоу «Алена, блин!».
В юности певец жил вместе с родителями в Самарканде (Узбекистан). Певец утверждает, что дом рядом с пищевым техникумом отличался «странными бесовскими делами»:

«Я встречал полтергейста и духов, которые ходили за мной по пятам и душили во сне. Были разговоры и плачи. Некоторые наши гости их тоже слышали».

Со временем Чумаков привык к происходящим в доме явлениям и увлекся мистикой.
Известно, что четыре года родители Чумакова пытались изгнать духов, вызывали священников и разных знахарей. Когда это не помогло, семья решила найти новое место жительства.
Ранее «Рамблер» писал о том, что артист «Кривого зеркала» раскрыл секрет похудения.
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Звёзды , Алексей Чумаков
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