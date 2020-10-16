«Пишут разные дурачки»

Звезда и ведущая некогда популярной программы «Армейский магазин» Дана Борисова призналась, что ее взгляды на замужество в последнее время кардинально изменились. Борисова сейчас по-настоящему наслаждается свободной от обязательств жизнью

«Я замуж не хочу совсем. Мне и так хорошо. Я действительно не хочу никакого мужа: зачем мне он? Я далеко не одна. У меня есть семья: мама, папа, дочка Полина, подруги, знакомые», — рассказала Борисова в интервью изданию «Собеседник».

Звездная блондинка рассказала, что серьезного предложения руки и сердца ей давно не поступало, но такие сообщения часто приходят ей в соцсетях:

«В инстаграме, конечно, пишут всякие дурачки: «Дана выходи за меня замуж, но это такой бред, что я если и реагирую, то только по приколу».

Ранее Борисова семь лет жила с бизнесменом Максимом Аксеновым . В 2007 году у них родилась дочь Полина, которая сейчас живет с отцом.

При этом после расставания с Аксеновым Борисова вышла за Андрея Терещенко, но брак их продлился всего лишь восемь месяцев.

Сейчас телеведущая говорит, что много работает, а свободное время посвящает дочери.