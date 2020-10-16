Петросян раскрыл правду о скором пополнении в семье 

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В СМИ и в Сети шумно обсуждается скорое пополнение в семье юмориста Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой. Слухи о ее второй беременности появились после одного фото, на которым подписчики разглядели у девушки округлившийся живот.

Ситуацию прокомментировал сам 75-летний Евгений Петросян.

"Она (информация, — прим. ред.) не соответствует действительности. Сенсации нет. Это утка", — сообщил он ФАН.

Напомним, что о рождении их первого общего сына Вагана официально сообщил сам Петросян, опубликовав снимок с наследником в Instagram. Пара скрывала рождение малыша около пяти месяцев.

Тогда в Сети заподозрили, что супруги воспользовались помощью суррогатной матери, однако Брухунова заявила, что выносила ребенка сама.