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Петросян раскрыл правду о скором пополнении в семье 

Диана Товсепова 1 час назад
Петросян раскрыл правду о скором пополнении в семье
Фото: globallookpress.com
В СМИ и в Сети шумно обсуждается скорое пополнение в семье юмориста Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой. Слухи о ее второй беременности появились после одного фото, на которым подписчики разглядели у девушки округлившийся живот.
Ситуацию прокомментировал сам 75-летний Евгений Петросян.

"Она (информация, — прим. ред.) не соответствует действительности. Сенсации нет. Это утка", — сообщил он ФАН.

Напомним, что о рождении их первого общего сына Вагана официально сообщил сам Петросян, опубликовав снимок с наследником в Instagram. Пара скрывала рождение малыша около пяти месяцев.
Тогда в Сети заподозрили, что супруги воспользовались помощью суррогатной матери, однако Брухунова заявила, что выносила ребенка сама.
Ранее "Рамблер" сообщал, как пара впервые показала лицо сына.
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Звёзды , Евгений Петросян
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