Мартиросян прокомментировал скандал с Волей 

Резидент шоу Comedy Club и близкий друг Павла Воли, Гарик Мартиросян прокомментировал скандал вокруг юмориста. Об этом сообщает Вечерняя Москва.

Мартиросян опроверг информацию о том, что у Воли появилась новая возлюбленная. По его мнению, СМИ намеренно раздувают скандал.

"Я с Пашей все время на связи, и если в их семье был бы какой-то разлад, он бы мне первому сказал. Но у них с Ляйсан, слава богу, все хорошо. А то, что пишет желтая пресса, — всего лишь вымысел", — отметил он.

Мартиросян усомнился в правдивости снимков, которые ранее были распространены в Сети. Он уверен, что они были подделаны с помощью фотошопа.