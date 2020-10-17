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Мартиросян прокомментировал скандал с Волей 

Елизавета Назарова 1 час назад
Мартиросян прокомментировал скандал с Волей
Фото: Кадр из видео
Резидент шоу Comedy Club и близкий друг Павла Воли, Гарик Мартиросян прокомментировал скандал вокруг юмориста. Об этом сообщает Вечерняя Москва.
Мартиросян опроверг информацию о том, что у Воли появилась новая возлюбленная. По его мнению, СМИ намеренно раздувают скандал.

"Я с Пашей все время на связи, и если в их семье был бы какой-то разлад, он бы мне первому сказал. Но у них с Ляйсан, слава богу, все хорошо. А то, что пишет желтая пресса, — всего лишь вымысел", — отметил он.

Мартиросян усомнился в правдивости снимков, которые ранее были распространены в Сети. Он уверен, что они были подделаны с помощью фотошопа.
Ранее, как сообщал "Рамблер", скандал с Павлом Волей прокомментировала блогер Лена Миро.
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