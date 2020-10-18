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Семья Валерии ждет пополнения 

Стелла Шмель 2 часа назад
Валерия ожидает пополнения в семье
Фото: @valeriya
Слухи о пополнении в семье певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина подтвердились. Сын артистки Арсений Шульгин и его супруга Лиана ждут ребенка. Об этом они сообщили в Instagram:

"Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большууущей любви. Люблю тебя сильно-сильно. Теперь официально принимаем поздравления",

— подписал он снимок, который опубликовал у себя в аккаунте. А затем его продублировала и Лиана.
@lianashulginaa
Округлившийся живот девушки был заметен уже на ее пышной свадьбе, но тогда семья отрицала слухи.
Ранее "Рамблер" писал, что Заворотнюк впервые вышла на связь с Малаховым.
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Звёзды , Арсений Шульгин , Иосиф Пригожин , Валерия
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