Валерия ожидает пополнения в семье

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"Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большууущей любви. Люблю тебя сильно-сильно. Теперь официально принимаем поздравления",

— подписал он снимок, который опубликовал у себя в аккаунте. А затем его продублировала и Лиана.

@lianashulginaa

Округлившийся живот девушки был заметен уже на ее пышной свадьбе, но тогда семья отрицала слухи.