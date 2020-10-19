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Воля встал на колени перед Утяшевой после слухов об измене 

Мира Маркина 3 часа назад
Воля встал на колени после слухов об измене
Фото: @liasanutiasheva
Павел Воля встал на колени перед Ляйсан Утяшевой после слухов о его измене.
На днях резидент Comedy Club удивил публику эффектным жестом: после окончания шоу Утяшевой комик вышел на сцену, встал на колени и преподнес жене букет красных роз под аплодисменты зрителей и коллег бывшей гимнастки. Пользователи Сети тут же решили, что таким образом Воля пытается замолить грехи, после того, как достоянием общественности стали его фотографии с несовершеннолетней девушкой в одном из столичных ресторанов.
Судя по всему, Утяшева не поверила слухам, ведь после того, как Воля встал на колени, она публично призналась в любви супругу.
Сомнительные кадры с Павлом Волей появились на прошлой неделе в Instagram некой Дарьи Ивановой. Как выяснилось, девушка отдыхала с подругой в ресторане, когда к ней подсел юморист. В довесок стало известно, что Иванова несовершеннолетняя и подрабатывает эскортом.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мартиросян прокомментировал скандал с Волей.
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Звёзды , Павел Воля , Дарья Иванова
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